استثمار كوردستان تتخذ اجراءات جديدة بشأن سلامة المباني السكنية من الزلازل (صور)

شفق نيوز/ ‏أكد رئيس هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان محمد شكري يوم الخميس، عدم وجود مشاريع رديئة لدرجة تعرضها لمخاطر الزلازل.

وقال شكري لوكالة شفق نيوز؛ أثناء ترؤسه اجتماعا لاصحاب المشاريع في الاقليم ان "اقليم كوردستان هي من المناطق المتوسطة من حيث التأثر بأضرار الزلازل، لكن هناك اجراءات يجب اتخاذها واليوم قمنا بعقد اجتماع مع المستثمرين اصحاب المشاريع و الابنية السكنية في مدينة اربيل وهناك إجراءات جديدة سيتم اتخاذها بشأن المشاريع القديمة والمشاريع الجديدة أيضا وفق المعايير العالمية ستخضع هذه المشاريع للفحص".

واضاف ان "هيئة الاستثمار بدأت باتخاذ العديد من الإجراءات قبل شهرين أي قبل حصول الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا"، مشيرا الى ان "الاجراءات ستكون أشد بشأن المشاريع السكنية لسلامة المواطنين".

وأكد شكري أن "هناك لجانا شُكلت ولحد الان لا توجد مشاريع لديها مشاكل كبيرة بهذا الخصوص وهناك مشاكل صغيرة في بعض المشاريع و سيتم حلها"، مبينا ان "المشاريع التي سيتم انشاؤها ستخضع للإجراءات الجديدة".