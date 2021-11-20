استثمار كوردستان: الإقليم سيكون رابطاً تجارياً بين الخليج وتركيا واوروبا

شفق نيوز/ اختتم في مدينة إسطنبول التركية، يوم السبت، منتدى الاعمال التركي العراقي للاستثمار والمقاولات بمشاركة وفد من حكومة إقليم كردستان، إذ أكدت هيئة استثمار كوردستان أن الإقليم سيكون رابطاً تجارياً بين الخليج وتركيا واوروبا.

وضم وفد حكومة إقليم كوردستان، اوميد صباح رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء لحكومة إقليم كوردستان ومحمد شكري محمد سعيد رئيس هيئة الاستثمار في كوردستان وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين الكورد واستمر لمدة ثلاثة ايام.

وفي تصريح لوكالة شفق نيوز، قال رئيس هيئة استثمار كوردستان، إن "مشاركتنا جاءت من منطلق ان تركيا بلد مهم بالنسبة لإقليم كوردستان ومعبر رئيسي لنا باتجاه الدول الاوربية، بالإضافة الى هذا فاننا أيضا نقع على طريق تركيا باتجاه الخليج العربي والدول الاسيوية واوربا".

وأضاف أن "إقليم كوردستان يمكن ان يلعب دورا مهما في عملية الربط التجاري مستقبلا بين جميع هذه الدول".

وفي الجانب الاستثماري اوضح، أن "تركيا دولة مهمة بالنسبة لإقليم كوردستان، لان حركة البناء حالياً وبالأخص العمودي تنفذها الشركات التركية ونتمنى ان تزداد هذه الحركة مستقبلا وان تتوسع اكثر".

ورغم جائحة كورونا وصل حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا الى اكثر من 21 مليار دولار وتطمح تركيا توسيع وزيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات القادمة.