استبعاد رئيس قائمة الديمقراطي الكوردستاني في دهوك من انتخابات برلمان الإقليم

شفق نيوز/ أفاد مصدر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الاثنين، استبعاد رئيس قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في دهوك من الترشح لانتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس قائمة الحزب الديموقراطي الكردستاني في محافظة دهوك محمد أمين شرفاني، تم استبعاده من المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان، من قبل مفوضية الانتخابات".

وبين أن "شرفاني تم ترشيحه من قبل الحزب الديمقراطي لكنه لم يستوف شروط الترشيح وفقاً لقانون برلمان إقليم كوردستان، والذي ينص على أن يكون المرشح من سكان إقليم كوردستان وأن يحمل بطاقة وطنية تثبت مكان إقامته في الإقليم".

وأشار المصدر إلى أن "البطاقة الموحدة لشرفاني صادرة من محافظة نينوى، إلا أنه يسكن محافظة دهوك منذ سنوات وشغل منصب رئيس محكمة دهوك".