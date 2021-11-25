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اسايش كوردستان يسرد ملابسات ما حصل في السليمانية.. ويعلن حصيلة الضحايا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-25T21:00:51+0000
اسايش كوردستان يسرد ملابسات ما حصل في السليمانية.. ويعلن حصيلة الضحايا

شفق نيوز/ كشف مجلس اسايش (امن) اقليم كوردستان، يوم الخميس، ملابسات حادث تبادل إطلاق النار الذي وقع في قضاء رانية بمحافظة السليمانية، مبينا أن 4 ضحايا سقوط جراء ذلك أحدهم عنصر أمن.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة رسمية كلفت، مساء اليوم الخميس، بتنفيذ قرار القضاء وسيادة القانون باعتقال المطلوب مراد كاني كورديي في مدينة رانية".

وأضاف أنه "أثناء تنفيذ القرار قام المطلوب كورديي وأفراد حمايته بمواجهة القوة أثناء اداء واجبها لفرض سيادة القانون، مما ادى لوقوع منتسب امني يدعى (شامل زرار اسماعيل) ضحية واصابة ثلاثة اخرين بجروح".

واشار البيان الى انه "بعد قيام القوة الرسمية بالرد على مخترقي القانون، قتل مراد كاني كورديي واثنين من أفراد حمايته".

واضاف البيان ان المجلس يوضح ان الاجهزة الامنية تقوم بالمتابعة لاعتقال جميع المتهمين الذين على علاقة بالحادث والهاربين من العدالة، مبينا انه سيتم اعتقال جميع المتهمين ليواجهوا السلطة القضائية.

وفي وقت سابق الخميس، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن حادث تبادل إطلاق النار تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص أحدهم كورديي وهو ضابط بيشمركة برتبة عقيد.

ووفق معلومات خاصة لشفق نيوز فإن  كورديي يعد أحد المقربين من الرئيس المشترك المستبعد للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي.

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