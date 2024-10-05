اسايش كوردستان.. القبض على متهم بالقتل بعد 15 ساعة من ارتكابه الجريمة

شفق نيوز/ تمكنت قوات الأسايش في إقليم كوردستان العراق من إلقاء القبض على متهم بجريمة قتل مواطن بناحية "خدران" خلال 15 ساعة فقط من وقوع الحادثة، بحسب بيان صادر عن مديرية الأمن في الإقليم.

وقالت مؤسسة أمن إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع مساء الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2024، عندما نشب خلاف بين الضحية خالد حمه سور والجاني، وذلك على خلفية نزاع تجاري، و تطور النزاع إلى مواجهة مسلحة في قرية "كاني سبان" التابعة لناحية "خدران"، حيث أقدم الجاني على إطلاق النار على الضحية باستخدام مسدس من نوع "ده مانچة"، ما أدى إلى مقتل الضحية على الفور.

وبحسب مصادر أمنية، فإن الجاني لاذ بالفرار فور ارتكاب الجريمة، مما استدعى بدء تحقيقات عاجلة من قبل قوات الاسايش في منطقة "رابرين". وبفضل جهود البحث المكثفة التي استمرت أقل من 15 ساعة، تمكنت القوات من تحديد هوية المتهم (ش.خ.ح) والقبض عليه في منطقة "جبل كوسرت".

وأضاف البيان؛ أن المتهم الآن قيد الاحتجاز بناءً على المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، التي تنص على عقوبات شديدة لجرائم القتل العمد. وأكدت مديرية الاسايش أن التحقيقات لا تزال جارية لاستكمال الأدلة والتحقق من جميع الملابسات المرتبطة بالجريمة.

وتُعد هذه الحادثة جزءًا من سلسلة من الخلافات الشخصية التي تشهدها بعض المناطق في إقليم كوردستان، والتي تتطلب استجابة سريعة من السلطات للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

تأتي هذه الجريمة ضمن سياق تزايد الحوادث المتعلقة بالخلافات الشخصية التي تتصاعد إلى أعمال عنف في بعض مناطق إقليم كوردستان العراق، ورغم الجهود المستمرة من الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن، إلا أن مثل هذه الحوادث تعكس التحديات التي تواجهها الجهات المختصة في السيطرة على الجرائم التي تتسبب بها الخلافات الشخصية أو النزاعات التجارية.

و يُعد إقليم كوردستان من أكثر المناطق استقرارًا في العراق مقارنة ببقية أنحاء البلاد، ومع ذلك تشهد بعض المناطق الريفية والمدن الصغيرة حوادث متفرقة تتطلب استجابة سريعة من الجهات الأمنية.