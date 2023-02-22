اسايش كرميان تعتقل شخصين وتضبط اكثر من 200 مسدس

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش (امن) ادارة كرميان في اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن اعتقال متهمين اثنين وضبط 213 قطعة سلاح خفيف من نوع مسدس.

وجاء في بيان المديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد جمع المعلومات الدقيقة والكاملة عن وجود عصابة كانت تنوي تهريب كميات من المسدسات إلى اقليم كوردستان، تمكنت قوات اسايش دربنديخان في مدة قصيرة من اعتقال شخصين وضبط 213 مسدسا.

وأضاف البيان أن عمل المهربين كان نقل الاسلحة والعتاد بشكل غير قانوني الى اقليم كوردستان، مشيرا الى انه بعد اعتقال المتهمين تم احتجازهما بأمر من القاضي.

ولم يشر البيان الى الجهة التي جلبوا منها تلك الأسلحة ولا الجهة المستفيدة منها.