اسايش إقليم كوردستان تعلن ضبط 6 كيلوغرامات من المخدرات

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة اسايش الاقليم اليوم الاثنين، اعتقال خمسة تجار مخدرات في إدارة رابرين وبحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "مديرية اسايش رابرين بالتنسيق مع مديرية اسايش السليمانية اعتقلت خمسة من تجار ومتعاطي المخدرات وذلك بعد الحصول على معلومات دقيقة بأمر من قاضي التحقيق".

واضاف البيان انه تم ضبط 6000 جرام من المخدرات في مدينة السليمانية وادارة رابيرين بتاريخ 2023/8/19 من نوع الماريجوانا والشيشة.

وبين انه تم اعتقال المتهمين بموجب المواد 25 و 26 و 30 من قانون العقوبات.