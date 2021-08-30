آسايش زاخو: عبوة ناسفة زرعها حزب العمال وراء تفجير مخيم قاديا.. صور

شفق نيوز/ افادت اسايش زاخو في محافظة دهوك، يوم الاثنين، بأن الانفجار الذي استهدف مخيم قاديا، وقع نتيجة عبوة ناسفة.

ومخيم قاديا في قضاء زاخو بمحافظة دهوك، يسكنه نازحون من أهالي قضاء سنجار.

وقال شفان سندي مدير اسايش زاخو، إن الانفجار استهدف ضابطاً في الاسايش تعرض لتهديدات لأكثر من مرة من قبل حزب العمال الكوردستاني.

من جانبه قال ضابط في اسايش زاخو لوكالة شفق نيوز، إن الانفجار تم عبر عبوة ناسفة زرعت أمام كابينة- مقصورة- تعود لحسن سموقي وهو ضابط برتبة رائد ضمن قوات اسايش لاقليم كوردستان.

وتسبب الانفجار لمقتل طفلين أحدهما يبلغ من العمر 9 سنوات والثاني عمره سنة واحدة، اضافة الى جرح 3 آخرين جميعهم من عائلة واحدة بينهم سموقي.