اسايش زاخو تعتقل 4 يتاجرون بالأعضاء البشرية وتزييف العملة

شفق نيوز/ أفاد مصدر في دائرة اسايش إدارة زاخو المستقلة في إقليم كوردستان، يوم السبت، باعتقال أربعة متهمين بالإتجار بالأعضاء البشرية وترويج الأموال المزيفة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاسايش اعتقلت شخصين يتاجران بالأعضاء البشرية، وفي عملية أخرى اعتقلت شخصين بحوزتهما 2400 دولار مزيفة و20 مليون دينار عراقي مزيفة أيضاً.

وبين المصدر أن المتهمين الأربعة يجري التحقيق معهم حالياً وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.