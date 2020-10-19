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اسايش أربيل توقف متهماً قتل زوجته وحاول الفرار لبغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-19T15:36:18+0000
اسايش أربيل توقف متهماً قتل زوجته وحاول الفرار لبغداد

شفق نيوز/ تمكنت مديرية اسايش اربيل من القاء القبض على متهم قام بقتل زوجته في احدى فنادق اربيل وحاول الهرب الى بغداد.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، يوم الاثنين، انه "في العاشر من الشهر الحالي، وفي تمام الساعة الخامسة صباحا في سيطرة شيراوة على الطريق بين اربيل وكركوك، حامت الشكوك حول راكب في سيارة أجرة يدعى (عامر خضير حمادي) من اهالي بغداد فجرى اعتقاله".

وأضاف البيان انه "تبين ان الشخص المذكور قام في الساعة الثالثة والنصف من اليوم نفسه بقتل زوجته التي تدعى (هيلين خالد مصطفى) داخل فندق في مدينة اربيل وحاول الهروب".

وتابع البيان انه بعد التحقيق مع المشتبه به اعترف بالجريمة وتوجهت فرق التحقيق الى محل الحادث وتم العثور على جثة المجني عليها في احدى غرف الفندق، مضيفا انه تم تحويل الجاني امام قاضي التحقيق وتم اعتقاله وفقا للمادة (406) من قانون العقوبات العراقي.


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