اسايش أربيل تضبط مخزناً "غير صالح" لإنتاج زيت الزيتون

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش اربيل، يوم الخميس، ضبط مخزن "غير صالح" لزيت الزيتون في مدينة أربيل.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بالتنسيق مع لجان قائممقامية قضاء اربيل المركز وفرق السيطرة النوعية، ضبط الفريق المختص بمتابعة الغذاء ذات النوعية السيئة والمنتهية صلاحيته التابع لمديریتنا مخزناً لزيت الزيتون المزور وغير المرخص، حيث كانت تتم في المخزن عملية استيراد الزيت الاعتيادي وتلوينه بمواد ملونة لكي يعطي اللون الاخضر الخاص بالزيتون الطبيعي، ويتم تخزينه بعلب مخصصة عليها شارات زيت الزيتون ليتم بيعه في الأسواق المحلية بأسعار باهظة على أنه زيت الزيتون الطبيعي".

وأضاف البيان "لذا تم الحجز على المخزن بما فيه من مواد و سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من له يد بهذه العملية".