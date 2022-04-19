اسايش رابرين تعتقل 6 متهمين بينهم "إرهابيون" عرب الجنسية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش إدارة رابرين، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 6 متهمين بينهم "إرهابيون" من جنسيات عربية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز المديرية ألقت القبض على أربعة متهمين سوريين يحملون مستمسكات مزورة وقد تم إحالتهم لقاضي التحقيق وفقا للمادة ( 298، 289)، والمادة (4) ارهاب من قانون العقوبات العراقية".

واضاف البيان ان "مفارز المديرية ألقت القبض على متهمين آخرين في مدخل سيطرة (قمتران)، وبحوزتهم أموال مزورة من فئة (25000) الف دينار، وقد تم احالتهم للقاضي المختص وفق المادة (281) من قانون العقوبات العراقية".