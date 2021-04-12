اسايش الإدارة تعتقل "أكبر" شبكة لتهريب المواد المخدرة
Category: كوردســتانيات
Date: 2021-04-12T11:12:02+0000
شفق نيوز/ أعلنت قوى الأمن الداخلي (الاسايش) يوم الاثنين عن اعتقال من "أكبر" شبكة لتهريب المواد المخدرة في منطقة الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا.
وأعلن علي الحسن الناطق الرسمي لقوى الأمن الداخلي خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة القامشلي حضرته وكالة شفق نيوز، انه "نتيجة للتحقيقات والمعلومات في تتبع طرق التهريب الرئيسية لدخول هذه المواد المخدرة ولقرابة الشهرين من المتابعة والتحري تمكنت قواتنا من كشف أحد النقاط الرئيسية التي يتم إدخال المواد المخدرة من خلالها إلى مناطقنا عبر نقاط التماس مع ما يسمى بالجيش الوطني المرتبط بالاحتلال التركي".
واضاف "تمكنت مكافحة الجريمة وبمساندة القوات الخاصة الـ( H.AT) من إفشال أكبر عملية تهريب للمواد المخدرة بتاريخ فجر يوم السبت التاسع من أبريل/ نيسان, لشبكة كبيرة من التجار خمسة منهم يعملون ضمن مناطقنا تم إلقاء القبض عليهم, و قد ضبط خلال العملية المواد التالية:
196000 حبة مخدرة من نوع كبتيكول
474 كف حشيش بأنواع مختلفة
11250 دولار أمريكي مزور
أسلحة نارية كان منها:
26 مسدساً مع ذخائرها
سلاحيّ قناص
بندقيتي صيد
مخازن درانكوف عدد 63
3 مخازن مسدسات إضافة للعديد من الحواسيب والهواتف النقالة".
وأكد الحسن على "استمرارية حملة (الحياة مسؤولية) حتى تحقيق أهداف الحملة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وأمان المجتمع بكافة الطرق و الأساليب, فحربنا ضد المخدرات لا تقل أهمية من حربنا ضد الإرهاب الذي يعتبر المخدرات أحد أسلحته".