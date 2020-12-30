اسايش الإدارة الذاتية تعلن ضبط 2235 جريمة خلال عام 2020

شفق نيوز/ أعلنت قوات الأسايش التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، يوم الأربعاء، عن ضبط 2235 جريمة خلال عام 2020.

وقال قادة الأسايش في مؤتمر صحفي عقدته ببلدة رميلان قرب مدينة (ديرك) وحضرته وكالة شفق نيوز، إن مكتب مكافحة الجريمة التابع لها تمكن من الكشف عن جرائم متعددة ومختلفة من بينها 153 جريمة قتل متعمَّد، ومحاولة شروع بالقتل، و59 حالة انتحار.

وأضافت قوات الأسايش، أنها ضبطت 190 عملية تزوير أوراق وثبوتيات و74 عملية تزوير عملة، 132عملية انتحال شخصية، 74 حالات نصب واحتيال، 402 عملية تهريب بشر إضافة إلى 129 عملية تهريب محروقات و86 عملية تهريب مواد ممنوعة.

وأشارت أنها كشفت 865عمليات سرقة و60 عملية تشليح،28 حالة اغتصاب، 29 حالة خطف و45 حالة فساد إداري.

ولفتت أن عدد ملفات المخدرات التي ضبطتها بلغ 933 ملف في حين بلغ عدد الموقوفين 1562 موقوف كان منهم، 183 تاجر، 896 متعاطي، و483 مروِّج، حيث تم تحويلهم إلى النيابة العامة.

وذكرت أنها ضبطت عدد كبير من المواد المخدرة حيث تم إحصاءاتها على النحو التالي: حبوب مخدرة بلغ عددها 774 ألف و754 حبة وطن و209 آلاف كيلو و294 غرام من الحشيش إضافة لـ 378 كف حشيش و3500 شتلة حشيش و3101 غرام من مادة الكريستال المخدرة و415 غرام من الهيروين المخدر.

وأوضحت أن عدد موقوفي تجار الآثار والتنقيب بلغ 190 موقوف مقسمين على 76 شبكة بحوزتهم 5355 قطعة أثرية غالبيتها مزورة كما تم استلام 2440 قطعة أثرية من أحد مواطني الرقة والتي كان يحتفظ بها، خشية سرقتها من قبل إرهابيي داعش وهي تعود لمتحف الرقة الأثري.

أما تزوير العملة فقد ضبطت 359 ألف و310 دولارات أمريكيَّة مزورة، ومليون و559 ألف و400 ليرة سوريَّة مزوَّرة.

وفي السياق ذاته، قالت قوات الأسايش إن عدد الخلايا التي تم القبض عليها بلغ 106 من الخلايا الإرهابيَّة، وكان عدد الموقوفين 321 موقوف يعمل مع هذه الخلايا، وقد تعرضت مناطق شمال وشرق سوريا لـ 269 تفجيراً، كما قام جهاز الأمن العام ب 58 عملية أمنية مُشتركة مع التحالف الدولي.

وصرحت أن الموقوفين بلغ عددهم في إقليم الرقة 9892 موقوفاً و7169 مفرج عنه، وعدد الموقوفين في إقليم الجزيرة 11471 موقوفاً 10398 مفرج عنه، أما في إقليم دير الزور كان عدد الموقوفين 1240 والمفرج عنهم 1073، في حين بلغ عدد الموقوفين في إقليم الفرات 1114 والمفرج عنهم 1215، بينما في منبج كان عدد الموقوفين 4097 والمفرج عنهم 4020.

وذكرت أن فريق هندسة الألغام قام بتفكيك 391 من العبوات الناسفة والألغام و21 حزام ناسف وإزالة 271 قذيفة وقنبلة مُتفجِّرة إضافةً لتفكيك دراجتين ناريتين.

إلى ذلك أضافت أن مُجمل الإحصائيَّات التي عملت عليها قوى الأمن الداخلي للمرأة كانت 7467 شكوى تم استقبالها وخمسة حالات تعاطي مخدرات، و78 جريمة قتل و٢١ كانت المرأة فيها الجاني و57 حالة كانت المرأة فيها الضحيَّة إضافة لـ 23 حالة شروع بالقتل و25 حالة انتحار، وبلغت محاولات الانتحار 54 حالة.

وكشفت أن عمليات تزوير الثبوتيات الورقية بلغ عددها ست عمليات، وعملية تزوير عملة واحدة، أما العمليات المُنافية للأخلاق بلغت 35 عملية و5 حالات انتحال شخصيَّة وعملية نصب واحتيال واحدة.

وتابعت، كما كان هناك حالتي فساد إداري و27 حالة سرقة و6 حالات اغتصاب وثلاثة جرائم محاولة اغتصاب، كما بلغ عدد الموقوفات 1807 موقوفة والمُفرج عنهنَّ 1291 موقوفة.