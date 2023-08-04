اسايش المكتب السياسي للاتحاد الوطني في اربيل تعتدي على عدد من الصحفيين

شفق نيوز/ أقدمت قوات الأسايش التابعة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في اربيل، على الاعتداء على عدد من الصحفيين اليوم الجمعة أثناء محاولة تغطية تظاهرة.

وقال الصحفي نبز رشاد في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ ان "الحادثة وقعت أثناء محاولتنا تغطية تظاهرة أمام المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في اربيل التي نظمها عدد من اصحاب الدواجن للمطالبة من رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني منع استيراد البيض الى كوردستان التي تدخل عبر معبر باشماخ".

واضاف ان "قوات الاسايش التابعة للمكتب السياسي قامت بالاعتداء علينا بالضرب حتى قبل اخراج معداتنا وقامت ايضا بالاستيلاء عليها والاستيلاء على هواتفنا الشخصية و اجبارنا على مسح الصور".

وتابع رشاد ان "قوات الاسايش قامت بالاعتداء على عدد من الصحفيين الذي جاءوا لتغطية التظاهرة".