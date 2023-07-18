اسايش السليمانية يعتقل 70 مهرباً ومهاجراً وأدلاء

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الاسايش (امن) السليمانية باقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن اعتقال 70 مهرباً ومهاجراً أجنبياً وأدلاء بشكل غير قانوني.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد استحصال المعلومات والمراقبة وبأمر من قاضي تحقيق الاسايش، تمكنت قوات عمليات المديرية في 16 تموز/ يوليو الجاري من اعتقال 64 مهاجراً أجنبياً و6 مهربين وادلاء، وضبط سياراتهم.

واشار البيان الى ان المتهمين كانوا يحاولون خرق الحدود بشكل غير قانوني، ونقل أشخاص أجانب إلى داخل أراضي الإقليم مقابل المال.

ولفت البيان الى انه بأمر من قاضي التحقيق تم احتجاز الجميع وتجري التحقيقات بشأن ملفاتهم.

ولم يشر البيان إلى جنسية الأشخاص الأجانب الذين تم إلقاء القبض عليهم ولا إلى المكان الذي تم أعتقالهم فيه والجهة التي قدموا منها.