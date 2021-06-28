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اسايش السليمانية تكشف ملابسات مقتل أحد منتسبيها

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-28T18:24:38+0000
اسايش السليمانية تكشف ملابسات مقتل أحد منتسبيها

شفق نيوز/ كشفت مديرية اسايش السليمانية باقليم كوردستان، يوم الاثنين، ملابسات مقتل أحد منتسبيها.

وجاء في بيان للاعلام وعلاقات مديرية اسايش غرب السليمانية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "للاسف قام منتسب بالاسايش يدعى فرهاد صلاح مصطفى، صباح الاثنين، بالانتحار باطلاق النار على نفسه قرب سيطرة اسايش باني مقان".

واشار البيان الى ان "الحادثة كانت حالة انتحار، وكان الضحية في اجازة اعتيادية ولم يكن مكلفا حينها بالواجب"، مبينا ان "السلاح الذي استخدمه في الانتحار تعود ملكيته للشخص المنتحر وليس تابعا لملاك مديرية اسايش غرب السليمانية".

وأفاد البيان بأن قاضي محكمة تحقيق جمجمال أمر بالتحقيق في ملابسات وأسباب انتحار المنتسب، مبينا أن المنتسب من قاطني مدينة كركوك ومتزوج ومن مواليد 1977.

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