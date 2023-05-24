اسايش السليمانية تقبض على "عصابة الذئاب"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش السليمانية يوم الأربعاء إلقاء القبض على أفراد عصابة تُسمى "الذئاب".

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انها "تمكنت من إلقاء القبض على خمسة أفراد من عصابة تُطلق على نفسها اسم "عصابة الذئاب" حيث يرسم جميع أفراد العصابة صورة للذئب على صدورهم".

واضاف البيان ان "أفراد العصابة كانوا يقومون بتشويه وتخريب الممتلكات العامة والمؤسسات الحكومية في ناحية (شورش) التابعة لقضاء جمجمال في السليمانية، مشيرا الى ان "المتهمين محتجزون وفق المادة 405 من قانون العقوبات العراقي والتحقيق معهم مازال مستمرا".