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اسايش السليمانية تعلن اعتقال منفذي جريمة قتل ضابط في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-12T11:13:19+0000
اسايش السليمانية تعلن اعتقال منفذي جريمة قتل ضابط في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش السليمانية اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على المتهمين الذين قاموا بقتل أحد ضباط دائرة مناهضة العنف ضد المرأة في السليمانية أثناء تأديته الواجب. 

وقال مدير اسايش السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إنه "بعد تكليف مديرية اسايش السليمانية بمهمة إلقاء القبض والتحري عن الجناة، تم تشكيل فريق متخصص للبحث والتحري تحت إشراف نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني وبعد التحري لمدة أربعة أشهر تم إلقاء القبض على متهمين اثنين بتاريخ (4-4-2022)، وبعد أيام وتحديدا بتاريخ (11-4-2022) تم إلقاء القبض على المتهم الثالث". 

وأضاف انه "تم إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق وفقا للمادة (406) من قانون العقوبات العراقية". 

وكان مدير مديرية مناهضة العنف ضد المرأة هيوا كريم  ذكر في مؤتمر صحفي بتاريخ (4 كانون الأول 2021)، أنه "خلال قيام مفارزنا بعملية القاء القبض على شخص بأمر من القاضي في منطقة (تانجرو) بمدينة السليمانية، رفض المتهم تسليم نفسه وسرعان ما تطور الأمر الى تبادل اطلاق النار بين القوة الامنية وأسرة المرأة الذين كانوا يحملون السلاح".

وأضاف كريم، أنه "تم قتل ضابط من العناصر الامنية واصابة 3 اخرين بجروح أثناء مساعدتهم لامرأة اتصلت بالشرطة في قضية عنف منزلي وطلبت المساعدة منهم"، لافتا الى انه "المهاجمين أحرقوا مركبات مفرزة ولاذوا بالفرار".

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