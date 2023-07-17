اسايش السليمانية تعلن اعتقال مجموعة مسلحة "غير شرعية"

شفق نيوز/ اعلنت مؤسسة اسايش إقليم كوردستان (اسايش السليمانية) اليوم الاثنين اعتقال أعضاء جماعة مسلحة غير مشروعة أطلقت على نفسها (فوج كرميان المتطوعين).

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها مؤسسة أسايش إقليم كوردستان من أجل تطبيق القانون ومنع جميع الأنشطة غير القانونية وضمان الأمن والسلام، ألقت القوات الأمنية القبض على عناصر الجماعة المسلحة غير الشرعية في كرميان اليوم 2023/7/17 بأمر من قاضي التحقيق".

واضاف البيان ان "تلك المجموعة تسببت في الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة بالتظاهر وابتزاز الأموال وتهديد المواطنين وإطلاق النار عليهم وترهيبهم".

واشار البيان انه "خلال عملية الاعتقال أصيب عنصران من قوات الاسايش في الاشتباكات، وأصيب اثنان من المسلحين وقتل آخر".

ولفت إلى أنه "تم القبض على أعضاء الجماعة المسلحة بموجب المادة 156 من قانون العقوبات العراقي".

وفي غضون ذلك؛ أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ ان "المجموعة المسلحة كانت مختبئة في احدى البساتين في ناحية رزكاري التابعة لقضاء كلار ادارة كرميان".

وأضاف المصدر؛ أنه "قد تم نقل المصابين الى مستشفى كلار العام فيما تم إلقاء القبض على عدد كبير من المجموعة وعرب آخرون الى مكان مجهول".