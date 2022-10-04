اسايش السليمانية تعلن اعتقال قاتل الناشطة "ناگهان ئاكارسل"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش السليمانية، مساء اليوم الثلاثاء، اعتقال شخص متهم بمقتل الناشطة "ناگەهان کەمال ئاکارسێڵ"، التي قتلت في حي بختياري في المحافظة صباحاً.

وقالت مديرية اسايش السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،إن امرأة تدعى ناگەهان کەمال ئاکارسێڵ قتلت في حي بختياري بمدينة السليمانية"، مبينة أنه "بعد تحقيق شامل في غضون ساعات قليلة وبتوجيه من رئيس جهاز امن اقليم كوردستان وبالتنسيق مع مديرية اسايش شرق اربيل - كويا، تمكنا من اعتقال المشتبه به".

وأشار البيان إلى أن "المتهم الآن بقبضة العدالة وتحت اشراف قاضي التحقيق".

وكشفت مصادر محلية في السليمانية، لوكالة شفق نيوز، تفاصيل عن المرأة التي قتلت صباح اليوم بظروف غامضة في المحافظة، مبينة أن "الضحية تدعى (ناگهان ئاكارسل) تبلغ من العمر 40 عاماً وتعرف باسم (هفال زيلان)، وهي مواطنة كوردية تحمل الجنسية التركية".

وبينت أن "الضحية عضوة في مركز أبحاث أكاديمية خاصة بأمراض النساء، وناشطة نسوية، وعضوة في هيئة تحرير مجلة (ژنۆ لۆژی)، وتسكن بالقرب من مكان عملها في منطقة بختياري".

ورجحت المصادر أن "الجريمة تبدو بدوافع سياسية بتوجيه من إحدى دول الجوار".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز، بأنه في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم سمع صوت اطلاقات نارية في منطقة بختياري، بعدها اتضح ان تلك الاطلاقات استهدفت امرأة بـ11 رصاصة، انتشرت بجسد الضحية وعلى منزلها.

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقاً على الفور بالحادث، بعد أن تمكن الجاني من الهروب لجهة مجهولة.