اسايش السليمانية تعتقل لصوصاً بينهم سارق معدات عسكرية مغتصب

شفق نيوز/ اعلنت قوات اسايش غرب السليمانية اليوم الخميس إلقاء القبض على 4 لصوص في في عمليتين مختلفتين لحماية ممتلكات المواطنين في المحافظة.

واضاف بيان لمديرية الآسايش، ان المتهمين ال(3) هم (د ، ث ، أ) ، (م ، ج ، ح) و (ح ، ح ، هـ) من سكان منطقة "تكيه حي المعوقين" فيما تم القبض على المتهم الرابع في حي رابرين.

واشار البيان الى انه خلال التحقيق كشف إحد المتهمين أنه تعرض لاعتداء جنسي من قبل المتهم (ح ، ح ، هـ).

واضاف البيان انه وفي عملية أخرى، اعتقلت قوات الاساش متهما آخر اسمه (ج ، أ ، ج) في ناحية شورش، قام بسرقة دراجات نارية وحاول بيعها في السوق، بالإضافة إلى سرقة قطع غيار الدراجات النارية ومعدات عسكرية

وبين البيان ان المتهمين تم القبض عليهم وفق المادتين 393 و 446 من قانون العقوبات