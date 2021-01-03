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اسايش السليمانية تعتقل عصابة تحترف "التزوير" تحت يافطة مؤسسة الشهداء

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-03T18:09:57+0000
اسايش السليمانية تعتقل عصابة تحترف "التزوير" تحت يافطة مؤسسة الشهداء

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش (أمن) السليمانية في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن اعتقال عصابة تحترف "التزوير" وسرقة المواطنين تحت يافطة منظمة خيرية و"مؤسسة الشهداء".

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استمراراً لأعمالها ونشاطاتها بهدف حماية ارواح وممتلكات المواطنين والقضاء على التحايل والتزوير والايقاع بهم، تمكنت قوات الاسايش في (2 من كانون الثاني الجاري) داخل مدينة السليمانية من اعتقال عصابة مكونة من فردين باسماء (ك ح ح) من مواليد 1992 ومهنه كاسب و(م ع م) من مواليد 1995 ومهنه كاسب ايضاً".

واوضح البيان أن "المتهمين المذكورين قاما باسم منظمة خيرية ومؤسسة الشهداء بالاتصال بالمواطنين وخداعهم بتسلم مبلغ من المال منهم مقابل الادعاء بتحصيل منازل لهم"، مبيناً أنهما "في هذا الاطار اتصلا بعدد من المواطنين".

واستدرك البيان ان "اسايش السليمانية تمكنت من اعتقالهما قبل ان ينفذا مخططهما"، لافتا الى ان عملية الاعتقال تمت "بامر القاضي ووفقا للمادة 456 من قانون العقوبات العراقي وان التحقيقات معهما مستمرة".

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