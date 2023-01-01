اسايش السليمانية تطيح بإرهابي هرب مرتين من القوات الاتحادية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش السليمانية، يوم الأحد، إلقاء القبض على "إرهابي" مطلوب لدى القضاء العراقي، مشيرة إلى فراره مرتين من القوات العراقية الاتحادية.

وقالت المديرية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن القوات الاتحادية العراقية اعتقلت في وقت سابق الإرهابي المدعو (عمر وحيد الخزرجي) بناء على قرار محكمة ديالى بإدانته بتهمة الإرهاب واختطاف مواطن مسيحي يدعى (رمسيس بيترز) من سكان بغداد"، مبينة أنه "هرب أثناء التحقيق معه مرتين ووصل أخيراً إلى حدود السليمانية".

وأضاف البيان، أنه " بعد ورود معلومات إلى مديرية أسايش السليمانية، قامت قوة من المديرية بالتحقيق في القضية، حيث حصلت على معلومات دقيقة عن مكان تواجد المتهم"، موضحاً أنه "بعد موافقة رئيس جهاز آسايش إقليم كوردستان وقاضي التحقيق في اسايش السليمانية، نفذت العملية ليلة 30 كانون الأول 2022 وبمساعدة مديرية اسايش شارزور، لتنتهي بالقاء القبض على المتهم الارهابي الهارب من القانون".