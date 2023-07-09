اسايش السليمانية تطيح بمتورطين في عمليات غسيل أموال باستخدام بيانات المواطنين

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش غرب محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن اعتقال ثلاثة متهمين في بلدة جمجمال قاموا بتسجيل حسابات مصرفية وشرائح هاتفية باسم المواطنين من دون علمهم واستعمالها في عمليات التحويل المالي والحصول على العملة الأجنبية بالسعر الرسمي.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن قواتها تمكنت يوم أمس من اعتقال شخصين أمام محل لبيع الهواتف المحمولة في سوق مدينة جمجمال كانا يدفعان مبلغ 25 ألف دينار للمواطنين، مقابل المسح الضوئي واستنساخ مستمسكاتهم واستعمالها في تسجيل شرائح هواتف خلوية خاصة بشركة زين العراق وحساب مصرفي من دون تزويدهم بها، لافتا إلى أنه تم اعتقال متهم ثالث لاحقاً بالتهمة ذاتها.

وعن تفاصيل الحادثة، أفاد مصدر مطلع في جمجمال، لوكالة شفق نيوز، برصد شخص كان بحوزته مبلغا كبيرا من المال قد عرف نفسه بأنه ممثل شركة زين العراق طلب من أصحاب محلات الهواتف في سوق المدينة مساعدته بدفع 25 ألف دينار لكل مواطن يقوم بتسجيل شريحة وحساب مصرفي باسمه وذلك باستنساخ مستمسكاته، مبينا ان معظم اصحاب المحلات رفضوا التعاون معه إلا أنه تمكن أخيرا من إيجاد من يتعاون معه.

وتابع أنه، أثناء اعتقال أفراد العصابة (بحسب ما أورده البيان الرسمي) ضبطت بحوزتهم حسابات مصرفية وشرائح خلوية مسجلة بأسماء المواطنين بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن هدف هؤلاء المتهمين من الحسابات المصرفية والشرائح هو استخدامها في الحوالات المالية الى خارج البلاد بالسعر الرسمي للدولار في البنك المركزي العراقي باسم هؤلاء المواطنين من دون علمهم.

وبين أنه بإمكان هؤلاء المتهمين تحويل 7 الاف دولار شهريا مع إمكانية شراء 3 آلاف دولار بالسعر الرسمي، موضحا أن الهدف النهائي هو تحويل الأموال إلى دول الخليج والأردن.

ونوه الى ان الاجهزة الامنية تشك في أنه فضلا عن الاستفادة المادية من فرق سعر العملة تتم أيضا عمليات غسيل الاموال عن طريق الاستفادة من تلك الحسابات المصرفية، مضيفا انها تشك ايضا انه يتم بيع تلك الشرائح الهاتفية في وسط وجنوب العراق على انها شرائح ليس لها أوليات لاستخدامها في ارتكاب الجرائم والأعمال غير القانونية، كون تلك الشرائح مسجلة بشكل قانوني وبمستمسكات حقيقية.