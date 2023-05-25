اسايش السليمانية تطيح بعصابة لتجارة وتعاطي المخدرات

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش السليمانية يوم الخميس، القاء القبض على عصابة بتهمة التعاطي و تجارة المخدرات.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان مفارزها "تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكونة من 8 اشخاص بتهمة تعاطي وتجارة المواد المخدرة".

واضاف البيان ان " اثناء عملية إلقاء القبض ضبطت قوات الاسايش كميات من مادة (الكريستال) المخدرة اضافة الى أدوات تُستخدم للتعاطي و قياس وزن المواد المخدرة"، مشيرا الى ان "المعتقلين تم توقيفهم وفق مادتي 26 و30 من قانون مكافحة المواد المخدرة والتحقيق في القضية مازال مستمرا".