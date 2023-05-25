اسايش السليمانية تطيح بعصابة لتجارة وتعاطي المخدرات

2023-05-25T09:20:01.000000Z

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش السليمانية يوم الخميس، القاء القبض على عصابة بتهمة التعاطي و تجارة المخدرات. 

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان مفارزها "تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكونة من 8 اشخاص بتهمة تعاطي وتجارة المواد المخدرة". 

واضاف البيان ان " اثناء عملية إلقاء القبض ضبطت قوات الاسايش كميات من مادة (الكريستال) المخدرة اضافة الى أدوات تُستخدم للتعاطي و قياس وزن المواد المخدرة"، مشيرا الى ان "المعتقلين تم توقيفهم وفق مادتي 26 و30 من قانون مكافحة المواد المخدرة والتحقيق في القضية مازال مستمرا".

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