اسايش السليمانية تضبط 120 كيلوغراماً من المخدرات

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش السليمانية، يوم الأربعاء، عن القاء القبض على تاجريّ مخدرات بحوزتهما اكثر من 120 كيلوغراماً من المواد المخدرة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارزها وبالتنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات تمكنت في ثلاث عمليات داخل وخارج المدينة من القاء القبض على شخصين بتهمة تجارة المخدرات وضبطت 120 كيلوغراماً و600 غرام من المواد المخدرة بحوزتهما.

وبينت " المتهمان يدعيان (خ. م. م) و(أ. م. أ) وهما من اهالي اقليم كوردستان وكانا يخططان لبيعها داخل السليمانية وخارجها"، مشيرة الى ان "المتهمتن محتجزان الان وفق المادة 26 من قانون مكافحة المخدرات والتحقيق ما زال مستمرا معهما".

وتابعت المديرية "المواد التي تم ضبطها تتضمن و75 كيلوغراماً من مادة الكريستال، و30 كيلوغراماً من الامفيتامين، 10 كيلوغرامات من الكوكايين، و5 كيلوغرامات و600 غرام من مادة التلياك".