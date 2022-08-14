اسايش السليمانية تصدر توضيحاً حول مقتل شاب برصاص الأمن

شفق نيوز/ اكدت مديرية اسايش محافظة السليمانية اليوم الاحد، مقتل شاب برصاص القوات الامنية عن طريق الخطأ.

وقالت المديرية في بيان ورد لـوكالة شفق نيوز، ان قوات أسايش السليمانية اعتقلت بعد ظهر اليوم، إرهابيين اثنين في سوق المدينة، ولسوء الحظ قتل مواطن من أبناء مدينتنا خلال المواجهة مع الإرهابيين".

واضاف البيان ان مديرية امن السليمانية شكلت لجنة تحقيق فور وقوع الحادث ولا يزال التحقيق مستمرا.

وكان مصدر طبي وآخر محلي، افادا لوكالة شفق نيوز، إن الشاب الذي قتل له من العمر 22 عاماً، هو نجل احد التجار المعروفين في السليمانية ويدعى احمد شوكت.