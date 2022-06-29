اسايش السليمانية تروي تفاصيل هجوم "كازيوة"

شفق نيوز/ اكدت اسايش السليمانية اليوم الأربعاء وقوع هجوم بقنبلة متفجرة مساءً، على منزل احد المواطنين في حي كازيوة في المحافظة.

وقال المتحدث باسم اسايش السليمانية المقدم ياسين سميع لوكالة شفق نيوز، ان شخصاً يستقل دراجة نارية قام برمي قنبلة متفجرة على منزل احد المواطنين، بسبب خلاف عائلي، بحسب المعلومات الأولية.

وكان مصدر أمني، افاد بوقوع هجوم عبر قنبلتين يدويتين، استهدف منزلاً في حي كازيوة في السليمانية، حيث يسكنه أحد أعضاء حزب العمال الكوردستاني.

واضاف أن الهجوم تسبب بإصابة أحد أفراد عائلة العنصر العمالي كحصيلة أولية.