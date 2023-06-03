اسايش السليمانية ترد على القنصلية الفرنسية: تعاملنا مع الصحفي باحترام

شفق نيوز/ أصدرت مؤسسة اسايش إقليم كوردستان (اسايش السليمانية) يوم السبت توضيحا حول اعتقال صحفي فرنسي ومترجمه في السليمانية.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "بعد زيارة صحفي فرنسي يُدعى (بينوا بنيامين جوزيف) يوم 2 حزيران الجاري مع مترجمه الى منطقة ( گلالەی ماوەت) وتم تحذيرهم من قبل قوات الاسايش بأن المنطقة غير آمنة والطلب منهم مغادرة المكان".

واضاف البيان انه" بعد ذلك أصرا على البقاء وتم التعامل معهما من قبل قوات الاسايش باحترام و الطلب منهما مغادرة المكان حفاظا على حياتهما حيث كانت الطائرات المسيرة تحلق في سماء المنطقة".

وتابع البيان ان "قوات الاسايش تعاملت مع الصحفي باحترام و تم نقله الى داخل مدينة السليمانية وإبلاغ القنصلية الفرنسية بسلامة حياة مواطنهم".

وأدانت القنصلية العامة الفرنسية في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، في وقت سابق من اليوم السبت، اعتقال صحفي فرنسي في محافظة السليمانية مع زميلة له.