اسايش السليمانية تحقق مع عدد من المعلمين واتحادهم يكشف: تم بطلب من تربية الإقليم

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس اتحاد معلمي كوردستان في السليمانية، يوم السبت، إن حكومة الإقليم قامت باستدعاء عدد من المعلمين والتحقيق معهم بدلاً من تنفيذ مطالبهم بحسب وصفه.

وقال نائب رئيس اتحاد المعلمين الكوردستاني عطا أحمد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه "تم اعتقال عدد من المعلمين والمحاضرين اليوم من قبل السلطات"، مبيناً أنه "تم دعوة عدد من المعلمين والمحاضرين صباح اليوم السبت من قبل اسايش السليمانية من مناطق كويه ورانيه والسليمانية، وتم التحقيق معهم من الساعة العاشرة صباحا وقد تم إطلاق سراحهم في تمام الساعة السادسة مساء".

وأكد أحمد، انه "بعد التواصل مع اسايش السليمانية اتضح أن قرار الاستدعاء كان بأمر من قاضي التحقيق، وبطلب من وزارة التربية في حكومة الإقليم".

وبين أحمد، في بيان نشره على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه منذ أكثر من 100 يوم يطالب المعلمون بشكل حضاري بحقوقهم القانونية من رواتب وترقيات وتوظيف المعلمين المحاضرين، ولم تتخذ حكومة إقليم كردستان خطوة واحدة لتنفيذ مطالبهم.

وأشار الى انه بدلاً من تنفيذ مطالبهم، لجأت حكومة إقليم كردستان إلى الاعتقالات والتهديدات.

وقال أحد أعضاء لجنة حماية المعلمين المحتجين، والذي فضّل عدم الكشف عن نفسه في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الأمن في السليمانية اتصلت بعدد من الناشطين البارزين والمعلمين المحتجين وطلبت منهم زيارة دائرة الاسايش".