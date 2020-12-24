اسايش الادارة الذاتية تعلن نتائج أولية لحرق مؤسسات تعليمية بالقامشلي

شفق نيوز/ اعلنت قوى الأمن الداخلي "الأسايش" في مناطق الادارة الذاتية شمال شرقي سوريا، يوم الخميس، ان الحريقين الذين اندلعا في معهدين تعليميين في مدينة القامشلي نتجا عن تماس كهربائي.

وقالت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوى الأمن الداخلي توجهت إلى معهد الرسالة فور وصول البلاغ لهم، وساعدت في إخماد الحريق".

وأشارت إلى أن "التحقيقات الأولية تشير أن الحريق ناجم عن تماس كهربائي حسب إفادات شهود العيان، كما أن التحقيقات ما زالت مستمرة للوصول إلى حقيقة و أسباب الحريق".

و أكدت، أن "معهد الخليل لم يتعرض لأي نوع من أنواع التخريب أو الحرق و كل ما نُشر حول الحريق فيه أخبار ملفقة و غير صحيحة" حسب البيان".

وأدان المجلس الوطني الكوردي أمس الأربعاء، حرق مركز الرسالة التعليمي في حي قدوربك ومحاولة حرق معهد الخليل للغات في حي الآشورية بمدينة القامشلي.

وقال "الوطني الكوردي" في بيان ورد لشفق نيوز إن هذه الأعمال تهدف " لفرض حالة البلبلة والقلق لدى الناس وترويعهم على سلامة أبنائهم ومستقبلهم ودفعهم الى مزيد من الهجرة".

وحمّل المجلس الأجهزة الأمنية مسؤولية استمرارها وعلى قيادة (قسد) الوفاء بالتزاماتها حيال تلك الأعمال.

وأكد على "ضرورة حل مسالة التعليم عبر اعتماد مناهج دراسية معترفة من قبل المنظمات الدولية المعنية ، وغير مؤدلجة".

وكانتالإدارة الذاتية قد أغلقت كافة المعاهد والمدارس الخاصة التي تدرس مناهج الحكومة السورية في مناطقها ولكنها عادت وسمحت بعمل العديد منها في اطار تفاهمات غير معلنة بين المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية تسمح بحرية اختيار الطلاب للمناهج التي يودون دراستها.

وتعرضت ستة مقرات ومكاتب تابعة للمجلس الوطني الكوردي والأحزاب المنضوية تحت مظلته لعمليات حرق الأسبوع الماضي بأسلوب مشابه لعملية حرق المعهدين التعليميين بمدينة القامشلي.