اسايش الادارة الذاتية تطيح بخمسة ارهابيين بينهم مسؤول عن عمليات بريف دير الزور

شفق نيوز/ أعلنت قوات الأمن الداخلي في الادارة الذاتية "الاسايش"، يوم الاثنين، القبض على أحد أعضاء تنظيم "داعش" في ريف دير الزور شرق سوريا، مشيرة في ذات الوقت الى القبض على اربعة "ارهابيين" في عملية منفصلة باقليم الجزيرة.

وقالت قوات الأمن الداخلي في بيان على موقعها الرسمي، إن "وحداتنا الخاصة HAT القت القبض على أحد أعضاء داعش في بلدة العزبة بريف دير الزور بعد عمليات المراقبة والتحري وجمع الأدلة والثبوتيات التي تُؤكد تورطه بتمويل العصابات الإجراميّة وقيامه بزراعة الألغام واستهداف المدنيين والعسكريين".

وأوضحت أن عملية الاعتقال جاءت خلال "كمين محكم بدعمٍ من التحالف الدولي من خلال المراقبة الجوية"، مبينة أنه "ضُبِط بحوزته أسلحة ومستندات بالإضافة لمعدات يستخدمها بأعماله الإرهابية".

بدوره، أفاد أحد المختصين في القوات الخاصة بأن "المعتقل اعترف خلال التحقيق معه بجميع الأعمال التي قام بها وأنه كان يحصل على التمويل من أجندات خارج مناطقنا".

ومنذ مطلع العام الجاري شنت قوات سوريا الديمقراطية والأمن الداخلي بدعم من التحالف الدولي عشرات العمليات التي استهدفت خلايا تنظيم "داعش" في ريف الحسكة ودير الزور.

وفي بيان منفصل، أعلنت قوات الأمن الداخلي في الادارة الذاتية "الاسايش"، يوم الاثنين، القبض على مجموعة "إرهابيين" بمشاركةٍ ودعمٍ من التحالف الدولي شمال شرق سوريا.

وقالت في البيان، إن قواتنا الخاصة “HAT” وبمشاركة التحالف الدولي داهمت مكان تواجُد مجموعة من الأشخاص يعملون في تنشيط خلايا تنظيم داعش الإرهابي في إقليم الجزيرة.

وأضاف البيان، أنه من خلال عمليات الرصد وملاحقة فلول داعش المنهزمة واستكمالاً لعمل وحداتنا الخاصة توصلت قواتنا في قسم “HAT” لأربعة أشخاص من الذين ينشطون في تمويل وتجنيد الأفراد لتنظيم داعش الإرهابي في قرية نفايل شمال بلدة الهول في الريف الشرقي لمدينة الحسكة.

وبين أنه بعد جمع الأدلة والثبوتيات التي تُؤكد تورطهم بتسهيل تحركات الخلايا الإرهابية ومساهمتهم بالتخطيط لعمليات الإغتيال، تم إلقاء القبض عليهم بمشاركةٍ ودعمٍ من التحالف الدولي.

وأشار إلى ضبِطَ بحوزتهم أسلحةً ومعدات تقنية كانوا يستعملونها أثناء تحركاتهم ويستخدمونها بأعمالهم الإرهابية وعمليات الإستهداف وزراعة الألغام والإغتيالات التي يتم من خلالها استهداف مناطقنا وزعزة الأمن وسلامة أهلنا وبث الفتنة في مجتمعاتنا ونشر الرعب والذعر في قلوب الأهالي.

ونوه البيان إلى استمرار القوات التابعة للادارة الذاتية في جميع مناطق شمال شرق سوريا بملاحقة التنظيمات الإرهابية للحد من الأعمال التي تهدد حياة أبناء شعبنا، ومحاربة أعمالهم الغير إنسانيّة ليدوم الأمن والسلام، وفق البيان.