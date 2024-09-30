اسايش اربيل: حمايات شالاو كوسرت رسول يطلقون النار على مجلس عزاء ويجرحون شخصا (فيديو)

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش (أمن) محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الحادث الذي حصل أمام أحد مساجد أربيل والذي قامت فيه مجموعة من حمايات القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني شالاو كوسرت رسول بإطلاق النار على صاحب مجلس عزاء واصابوه بجروح.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، إن اسرة المواطن قهار صابر علكه أقامت مجلس عزاء في جامع (رشاد المفتي) في مدينة اربيل وقام شالاو كوسرت رسول بالحضور الى مجلس الفاتحة من دون إبلاغ مسبق، وطالبته اسرة المتوفى بمغادرة المجلس ولم ترض بزيارته لانه في الماضي قامت اسرة شالاو كوسرت باغتيال اثنين من افراد عائلة المتوفى.

واشار البيان الى أن لهذا السبب حدثت مشادة كلامية قام على إثرها عدد من حمايات شالاو ومن دون إبداء أي احترام لحرمة الجامع بإطلاق وابل من الرصاص وأصابت صاحب العزاء بجروح.

واضاف البيان ان المديرية تجدد التأكيد على سيادة القانون وانها ستقدم الاشخاص الذي اطلقوا النار وشاركوا في هذا العمل غير المشروع الى القانون لينالوا جزاءهم.