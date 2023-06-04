اسايش اربيل تقبض على تاجر اسلحة غير مرخصة وتوجه طلبا للمواطنين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش اربيل يوم الاحد القاء القبض على شخص بتهمة بيع و شراء الأسلحة غير المرخصة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "قواتها تمكنت بخطة خاصة من إلقاء القبض على متهم كان يقوم ببيع و شراء الاسلحة غير المرخصة من نوع ( المسدس التركي) وهذه النوعية من المسدسات ممنوعة وفق القانون".

وقال البيان في حديثه لاهالي محافظة اربيل وخاصة الاباء والامهات ان هذه النوعية من المسدسات خطرة و ممنوعة ".

واضافت المديرية انه "مع الاسف فان هناك عددا من الاشخاص يبيعون هذه المسدسات خارج القانون اذا نطالب بتسليم هذه الاسلحة اذا وجدت لديكم وبخلاف ذلك فانه سيتم القاء القبض على اي شخص يحمل هذه النوعية من المسدسات و الاسلحة غير المرخصة ".