اسايش اربيل تعلن اعتقال 3 متهمين رئيسيين بحادثة اختطاف المحامي "صوفي" والاعتداء عليه

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش اربيل، يوم السبت، إلقاء القبض على ثلاثة متهمين رئيسيين بحادثة الاعتداء على المحامي محمد صوفي.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد الاعتداء ليلة أمس من قبل عدد من الأشخاص على المحامي (محمد يابة صوفي) وابلاغنا بذلك شكلنا فريقاً من المديرية للتحقيق في القضية وبأمر قاضي التحقيق ووزير الداخلية تم إلقاء القبض على 3 متهمين رئيسيين في الحادثة" مبينة ان "التحقيقات مازالت مستمرة".

وأكدت المديرية، أن "الحفاظ على امن واستقرار مدينة اربيل واهاليها واجب وتجاوز ذلك خط أحمر وسيتم تقديم المتهمين أينما كانوا الى المحكمة".

وكان شقيق المحامي المعتدى عليه قال لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم السبت، إنه "في الساعة 11:00 من ليلة أمس الجمعة استدرجت مجموعة من الاشخاص شقيقي المحامي محمد صوفي البالغ من العمر 52 عاما وقاموا باختطافه واقتياده إلى منزل في احدى مناطق مدينة اربيل و تعذيبه بطريقة وحشية و اهانته".

ولاحقاً قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الأسايش القت القبض على عدد من الاشخاص بتهمة الضلوع في اختطاف وتعذيب المحامي".