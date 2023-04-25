اسايش اربيل تعلن اعتقال قاتل كاوة بازياني من منزل الناشط علي سياسي

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش اربيل، يوم الثلاثاء، تفاصيل إلقاء القبض على الناشط "علي سياسي" وقاتل المواطن "كاوة بازياني" في السليمانية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بعد إصابة المواطن (كاوة بازياني) في قضاء تاسلوجة التابع للسليمانية بتاريخ 20 نيسان الجاري، إلا أنه فارق الحياة في المستشفى".

واضاف البيان ان "محكمة السليمانية اصدرت امرا بالقاء القبض على المدعو (بابان ابراهيم حبيب) بتهمة قتل المواطن (كاوة بازياني) وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

وتابع البيان "بعد حصولنا على معلومات تفيد بأن المتهم (بابان ابراهيم حبيب) توجه الى مدينة اربيل بدأت فرقنا بجمع المعلومات حول مكان اختباء المتهم المذكور، وبعد تحديده واخذ موافقة قاضي التحقيق تمكنت قواتنا صباح اليوم الثلاثاء من إلقاء القبض على المتهم في حي (راستي)".

وبين ان "المتهم كان مختبئاً في منزل المواطن (علي محمود) المعروف بـ(علي سياسي) حيث تم إلقاء القبض على صاحب المنزل بتهمة التستر على المجرم وفق المادة 271 من قانون العقوبات العراقي".

وأوضح البيان انه "مع الأسف فإن عددا من وسائل الإعلام ودون معلومات حقيقية او العودة الى مصادر المعلومات يتهمون القوات الامنية بالاختطاف ويتحدثون عن اختطاف ناشط في وقت الشخص المعتقل (علي محمود) تم إلقاء القبض عليه بأمر قاضي التحقيق وفق المادة 271 من قانون العقوبات العراقي بتهمة التستر على القاتل".

واشار الى ان "مديرية الاسايش ترى أن حقها القانوني محفوظ في رفع دعاوى على أي جهة وجهت اتهامات باطلة إلينا".