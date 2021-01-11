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اسايش اربيل تعتقل متهمين قاما بخطف سائق سيارة أجرة وتسليبه

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-11T13:57:23+0000
اسايش اربيل تعتقل متهمين قاما بخطف سائق سيارة أجرة وتسليبه

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش (أمن) محافظة اربيل في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن اعتقال متهمين قاما بخطف وتسليب سائق سيارة اجرة، مشيرة الى أحدهما من محافظة السليمانية والآخر من الموصل.

وجاء في بيان لاعلام مديرية اسايش محافظة اربيل ورد لوكالة شفق نيوز، ان الحادث حصل مساء يوم 27 من كانون الأول من العام الماضي، عندما استأجر شخصان سائق سيارة اجرة (تاكسي) المدعو كوران سعيد اسماعيل من اهالي اربيل وعندما وصلوا الى مكان خال في اطراف المدينة هدداه باستخدام السكاكين والآلات الحادة (الكترات) وقاموا بخطفه وبعد ربطه قاما بسرقة مبلغ من المال وتركاه في موقع الجريمة. 

واضاف البيان انه بعد المتابعة التي قامت بها فرق التحقيق التابعة للمديرية تم التمكن من تحديد الجانيين، مشيرا الى انه بامر من القاضي في 4 كانون الثاني الجاري تم القاء القبض عليهما وهما كل من المتهم (عماد ازاد رحمن) من مواليد 2002 من ساكني قضاء جمجمال والمتهم (محمد خالد احمد) من مواليد 1997 من ساكني مدينة الموصل.

وتابع ان المتهمين اعترفا امام قاضي التحقيق بجنايتهما وتم احتجازهما وفقا المادة 442 ، لافتا الى انه ستتخذ بحقهما الاجراءات القانونية.

 

 

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