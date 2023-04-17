اسايش اربيل تعتقل شخصا قام بالاعتداء على صحفي

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش اربيل يوم الاثنين إلقاء القبض على شخص بتهمة الاعتداء على صحفي أثناء عمله.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "بعد نشر أخبار في وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بالاعتداء على صحفي داخل سوق مدينة اربيل، وصلت فرقنا الى مكان الحادث وبدأت بالتحقيق حيث تبين أن شخصا يدعى ( ك.س.ع) قام بالاعتداء على صحفي"، مشيرا الى "القاء القبض عليه وتسليمه للقضاء".

وأكدت المديرية في بيانها ان "مدينة اربيل والى جانب كونها مدينة السلام و التعايش فانها ايضا مركز الإعلام الحر والمستقل والإعلامي مثل جميع فئات المجتمع حقوقه محفوظة".