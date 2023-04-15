اسايش اربيل تعتقل أربعة أشخاص يطلقون النار على بعضهم

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش اربيل يوم السبت، إلقاء القبض على أربعة أشخاص تشاجروا فيما بينهم بإطلاق النار .

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارزها تمكنت من القاء القبض على أربعة أشخاص بتهمة إطلاق النار في حادثتين مختلفتين، مبينة أنه تم القبض على شخصين اطلقا النار في منطقة (توبزاوة) بسبب خلاف عائلي".

وفي حادثة اخرى، بينت المديرية، أنه تم القاء القبض على شخصين في قرية (كوربن) حيث اطلقا النار بسبب خلاف على لعبة كرة القدم".

واشار البيان الى ان "قوات الاسايش تمكنت من ضبط كميات من الاسلحة والقنابل".