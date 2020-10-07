اسايش اربيل تعاقب أحد منتسبيها بسبب "إساءته" لمواطن

شفق نيوز/ اعلنت مدير ية اسايش (امن) محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن اتخاذ الاجراءات القانونية بحق احد منتسبيها بسبب الاساءة الى احد المواطنين.

وجاء في بيان لاعلام المديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان احد منتسبي الاسايش في سيطرة شيرواه طريق اربيل – كركوك قام يوم امس السادس من شهر تشرين الاول الجاري، وبخلاف التعليمات، بالتصرف بشكل خاطئ بعد دفعه لاحد المواطنين واسقاطه.

واضاف البيان ان المديرية فتحت تحقيقا بالحادث واتخذت الاجراءات القانونية بحقه، مؤكدا ان المنتسب المسيء سينال العقاب جراء تصرفه.







