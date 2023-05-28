اسايش اربيل تطيح بمتهمين في جريمة قتل قرب الجوازات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش اربيل، مساء الاحد، القاء القبض على متهمين بجريمة قتل شخص في وقت سابق اليوم.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين بجريمة قتل شخص وإصابة آخر في وقت سابق من اليوم في قرية (كلكيني) في منطقة خليفان التابعة لمحافظة اربيل".

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من ظهر اليوم، بمقتل شخص وإصابة آخر في حادث إطلاق نار قرب شارع 100 بالقرب من مديرية جوازات اربيل.