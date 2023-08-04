اسايش اربيل تطيح بقاتل هارب من كركوك بعد قتل زوجته ووالديها

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش اربيل يوم الجمعة، القاء القبض على شخص قام بقتل زوجته ووالديها في كركوك.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "معلومات وصلتنا تفيد بأن المتهم (هـ.م.ع) فر الى مدينة السليمانية وسيأتي الى اربيل حيث تم إلقاء القبض عليه بأمر من قاضي التحقيق وبالتعاون مع مديرية شرطة اربيل و قوات الداخلية مديرية السيطرات"، مشيرا إلى انه "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

وكان شخص قد اقدم على مهاجمة منزل حماه وقتل كل من زوجته و والديها في حي الكرامة بكركوك.