اسايش اربيل تطيح بـ"شيخ شاباز" خادع النساء

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش اربيل يوم الاثنين، القبض على شخص بتهمة القيام بالسحر والشعوذة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن قواتها "وبعد المتابعة وجمع المعلومات تمكنت من القبض على شخص بتهمة القيام بالسحر والشعوذة وخداع النساء".

وأضافت أن "التحقيقات أظهرت أن المتهم الذي كان يلقب نفسه بـ(شيخ شاباز) قام بفتح حسابين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كان الحساب الاول للسحر و الشعوذة بينما انتحل صفة منظمة خيرية في الحساب الثاني".

وأوضح بيان المديرية أن "المتهم كان يقوم الذي كان يعمل في محطة وقود (بوزرچي) قام باستغلال عدد من النساء و ابتزازهم وإغرائهن بالسحر مقابل ممارسة أعمال غير لائقة معهن".