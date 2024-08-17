اسايش اربيل تحذر الأحزاب من استخدام الاسلحة بالدعاية الانتخابية

شفق نيوز/ أطلقت مديرية اسايش اربيل يوم السبت، تحذيرات للأحزاب السياسية بشأن حملات الدعاية الانتخابية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "استخدام الاسلحة خلال الدعاية الانتخابية ممنوع وسيتم محاسبة المتهمين وفق قانون الاسلحة".

وأضافت أن "المتهم باستخدام الاسلحة أثناء الدعاية الانتخابية ستتم إحالته إلى الادعاء العام".

ومن المقرر ان تجري الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان في يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.