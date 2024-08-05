اسايش اربيل تحذر المواطنين من "أرقام هواتف" احتيالية

شفق نيوز/ حذرت مديرية اسايش اربيل اليوم الاثنين، المواطنين من التعامل مع هواتف ارقام اجنبية تعرض عليهم فرص عمل.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "نعلم المواطنين بأن مجموعة من أرقام الهواتف الأجنبية تقوم بإرسال رسائل اعلان عن فرص العمل والربح عن طريق الشبكة الاجتماعية (واتس اب) للمواطنين وبعد التواصل مع هذه الارقام يتم طلب كود او الرقم السري التابع لحساب الـ(واتس اب) الخاص بك، حيث من خلاله تقوم هذه الأرقام بسرقة جميع الحسابات التابعة للرقم الذي تستخدمه لحسابات الشبكات الاجتماعية الخاصة بك، وثم تقوم بطلب مبالغ مالية طائلة لارجاع حساباتك".

وطالبت المديرية "من المواطنين الكرام عدم الرد على هذه الرسائل وعدم ارسال اي كود او رقم سري خاص لغرض الحفاظ على الحسابات الخاصة بكم في شبكات التواصل الاجتماعي".