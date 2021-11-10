اسايش اربيل تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة إلى استراليا وكندا

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة المواد المخدرة في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن ضبط نحو 3 كلغم من المواد المخدرة في اربيل معدة للتهريب الى كل من كندا واستراليا، مؤكدة اعتقال متهم على واحد على علاقة بالمواد.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه في الخامس من الشهر الجاري تمكن ضباط ومنتسبي مديرية مكافحة المواد المخدرة في مدينة اربيل من ضبط طرد مشبوه عبارة عن ابريق كبير، موضحا انه بعد تفتيش وفتح الطرد تبين انه يحتوي على كمية (880) غراما من مادة "الكريستال" المخدرة معدة للتهريب الى استراليا عن طريق شركة للنقل.

واضاف البيان انه، في فعالية اخرى في السادس من الشهر نفسه تمكنت المديرية من ضبط طرد آخر عبارة عن (قطعة من المواد الاحتياطية لجهاز ميكانيكي) خبأ فيها(1.840) كيلوغرام واحد وثمانمائة واربعين غراما من مادة الترياك المخدرة، مشيرا الى انه كان معدا للتهريب الى كندا.

ونوه البيان الى انه تم اعتقال متهم يدعى (د ك ق) تم ترحيله الى المحكمة وفتح ملف للتحقيق معه.