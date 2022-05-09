اساتذة وموظفو السليمانية يصعدون احتجاجاتهم: أهينت هيبة المؤسسة التعليمية

شفق نيوز/ صعدّ اساتذة جامعيون وموظفون في السليمانية وحلبجة وإدارة رابرين، يوم الاثنين، من احتجاجاتهم على تأخر صرف روابتهم، معلنين الإضراب العام عن الدوام.

وقال ممثل محتجيّ اساتذة وموظفي جامعة السليمانية، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "مطالبنا سوف لن تنحصر بصرف رواتب شهر آذار فحسب بل نحن نطالب اولاً بإعادة الهيبة والكرامة للمؤسسة التعليمية التي تم اهانتها بطرق غير لائقة".

وأضاف "كما نطالب بصرف المخصصات المهنية أسوة بالوزارات الأمنية والتعهد بصرف الرواتب الشهرية كل ثلاثين يوما كحق مشروع لنا".

وأكد على "الاستمرار بالتظاهر والإضراب عن الدوام وعدم السماح للأساتذة بالدخول لقاعات الدراسة الا بعد الاستجابة لجميع المطالب"، مشيرا الى ان "اي جهة لم تتصل بهم ولم تعرض اي مساعدة لهم".

وطالب جميع الأساتذة والموظفين والطلاب بمساندتهم في وقفتهم هذه لحين الاستجابة للمطالب المشروعة.

وافاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن المحتجين من الأساتذة اقدموا على قطع طريق طاسلوجة الرابط بين محافظتيّ السليمانية وكركوك أمام رئاسة جامعة السليمانية، فيما قام آخرون بغلق باب الكلية التقنية في السليمانية ومنع الطلاب من الدخول لقاعات الدراسة.

واشار الى أن موظفي المديرية العامة للثقافة والفنون في السليمانية تظاهروا منذ ساعات الصباح الأولى أمام مصرف الاقليم للمطالبة بصرف رواتبهم لشهر آذار.

وفي حلبجة كذلك تظاهر موظفو رئاسة البلدية أمام مصرف حلبجة للمطالبة برواتبهم المتأخرة، كما تظاهر عمال التنظيف في إدارة رابرين للمطالبة بصرف رواتبهم.

من جانبها، دعت مديرية مرور السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، المواطنين وسائقي المركبات أن لا يسلكوا طريق السليمانية - كركوك بسبب قطعه من قبل اساتذة وموظفي جامعة السليمانية.