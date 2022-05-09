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اساتذة جامعة السليمانية يتظاهرون مجدداً من أجل الرواتب

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-09T06:27:06+0000
اساتذة جامعة السليمانية يتظاهرون مجدداً من أجل الرواتب

شفق نيوز/ نظم استاذة وموظفي الجامعات والمعاهد في السليمانية، اليوم الاثنين، تظاهرات احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم لشهر آذار المنصرم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في السليمانية، إن اساتذة وموظفي جامعة السليمانية انطلقوا ومع بدء الدوام الرسمي، صباح اليوم، بتظاهرة أمام بناية الكلية التقنية احتجاجا على عدم صرف رواتبهم لشهر آذار المنصرم، مبيناً ان المحتجين اغلقوا بوابة الكلية وسط مطالبات بصرف الرواتب وبيان أسباب تأخيرها لغاية الآن.

وأشار مراسلنا الى أن موظفي وأساتذة جامعة السليمانية قطعوا طريق "طاسلوجه" الرابط بين المحافظة ومحافظة كركوك.

 ويقول المتظاهرون إن اقرانهم في الوزارات الأخرى وكذلك في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد تسلموا رواتبهم قبل عطلة العيد.

ووفقاً للجدول الذي اعدته وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، فأن توزيع رواتب شهر آذار كان يجب أن ينتهي يوم 28 نيسان الماضي، إلا أن ازمة السيولة المالية في البنوك الحكومية بالسليمانية وإدارة گرميان وحلبجة تسببت بعدم صرف رواتب العديد من رواتب المؤسسات الحكومية قبل عطلة العيد.

ويتظاهر العشرات من اساتذة الجامعات والمعاهد وموظفي جامعات السليمانية وإدارة گرميان وحلبجة منذ اسابيع، احتجاجا على تأخير صرف رواتب شهر آذار المنصرم.

 

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