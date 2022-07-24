اساتذة جامعات ومحاضرون يتظاهرون في السليمانية وكرميان للمطالبة بصرف رواتبهم

شفق نيوز/ تظاهر صباح، اليوم الأحد، عدد من اساتذة وموظفي الجامعات والمحاضرين المجانيين في السليمانية وإدارة كرميان في إقليم كوردستان للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.

وقال ممثل المحاضرين المجانيين في السليمانية محمد كمال لوكالة شفق نيوز، إن "حكومة الإقليم تخلفت مرة اخرى عن وعودها لنا بصرف مستحقاتنا الشهرية وهي عبارة عن منح لا تتجاوز 300 ألف دينار وقد تأخرت في تسليمها لنا منذ شهرين".

ولفت الى ان "حكومة الإقليم تتحجج بأنها تدفع الأموال للموظفين الملاك لكنهم لم يستلموا رواتبهم كذلك لحد الآن".

وبدوره قال احد الموظفين في السليمانية لوكالة شفق نيوز، "اعتبارا من يوم غد سيتسلم اقراننا في اربيل ودهوك رواتب شهر تموز ونحن لم نتسلم رواتب شهر حزيران وهذا إجحاف بحقنا".

وتعاني السلمانية منذ أشهر مشكلة عدم توفر السيولة المالية في المصارف الحكومية وهو ما انعكس على آلية صرف الرواتب الشهرية.

وفي إدارة كرميان المستقلة، تجمع بعض المحاضرين المجانيين أمام مصرف شيروانه، وأغلقوا أبواب المصرف بسبب عدم تنفيذ مطالبهم.

وقال احد المحتجين لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "المحاضرين يطالبون بتوظيفهم بشكل دائم ودفع رواتبهم في الوقت المحدد، لأنهم يعملون مثل المعلمين الدائميين".

واضاف، ان "المحاضرين لم يتسلموا مستحقاتهم المالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يؤثر على واقعهم الاقتصادي".